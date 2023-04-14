Экс-арбитр разобрал спорные моменты серии «Ак Барс» — «Авангард» и оценил судейство

Бывший арбитр Александр Зайцев оценил уровень судейства в серии финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом».

Кроме того, экс-судья разобрал три наиболее спорных, по мнению омских фанатов, момента. Первый — штраф защитнику Виктору Сведбергу в концовке третьей встречи; после этого «Ак Барс» сравнял счёт. Второй — шайба хоккеиста «Авангарда» Семёна Чистякова, которую не засчитали. Третий — отсутствие штрафа у защитника казанцев Никиты Дыняка в овертайме последней встречи финала Востока, после чего «Ак Барс» забросил победную шайбу.

«Ничего сверхъестественно критичного в работе арбитров лично я не увидел. Да, были определённые нюансы, но они мелкие. При этом у многих почему-то сложилось определённое предвзятое, негативное отношение к «Ак Барсу» из-за судейства. Я это мнение не разделяю, просто так сложились обстоятельства. Размышляю так: чего говорить о работе судей, если «Авангард» самолично отдал третий матч серии в овертайме, ведя 2:0? Это была игра омичей, но после неё всё для сибирской команды закончилось. Так что пусть «Авангард» ищет проблемы внутри себя, это не тот случай, когда можно пенять на судей. Грубых ошибок у них не было. Все прекрасно понимают, чем могут грозить арбитру какие-то манипуляции на таком уровне, когда все рассматривают игру под микроскопом. В лучшем случае он закончит карьеру. Так что судьям в данной ситуации я точно не завидую.

Нарушение у Сведберга, скорее всего, было, это не ошибка судей, но через экран телевизора оно смотрелось очень слабо. Чтобы принять такое решение, нужно всё же находиться на льду и видеть всё, что предшествовало моменту. Что касается гола Чистякова, то на повторе было видно, что шайба перед ним покинула зону казанцев. Решение судей снова было верным. Ну, а по эпизоду с решающим голом «Ак Барса» всё вообще просто — в плей-офф уровень дозволенного игрокам повышается, тем более если речь идёт об овертаймах. Судьи стараются лишний раз не вмешиваться, дают разобраться в равных составах. Понятно, что в регулярке многое из того, что происходит на льду, свистелось бы, но в плей-офф совсем другой хоккей. Арбитры удаляют только за железобетонные удаления, когда нанесена травма, допущена неадекватная грубость или нарушение уж слишком явное. И все это прекрасно понимают, тренеры с игроками в том числе», — приводит слова Зайцева BetOn mobile.ru.