«Эдмонтон» — клуб с лучшей защитой в последних семи матчах регулярки за 46 лет
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Минувшей ночью в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.
Этот результат позволил «нефтяникам» стать самой малопропускающей командой НХЛ в последних семи матчах регулярного чемпионата, начиная с сезона-1976/1977. В семи заключительных встречах этой регулярки канадский коллектив пропустил всего шесть шайб. 46 лет назад «Монреаль Канадиенс» пропустил семь шайб в таком же количестве последних матчей регулярки и удерживал этот рекорд по сей день.
Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Эдмонтон» сразится с «Лос-Анджелес Кингз».
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