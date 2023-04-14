«Эдмонтон» — клуб с лучшей защитой в последних семи матчах регулярки за 46 лет

Минувшей ночью в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

Этот результат позволил «нефтяникам» стать самой малопропускающей командой НХЛ в последних семи матчах регулярного чемпионата, начиная с сезона-1976/1977. В семи заключительных встречах этой регулярки канадский коллектив пропустил всего шесть шайб. 46 лет назад «Монреаль Канадиенс» пропустил семь шайб в таком же количестве последних матчей регулярки и удерживал этот рекорд по сей день.

Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Эдмонтон» сразится с «Лос-Анджелес Кингз».