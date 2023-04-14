Айзерман: «Детройт» идёт в правильном направлении
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Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман подвёл итоги сезона для «красных крыльев».
«Если посмотреть на картину в целом, я уверен, что мы идём в правильном направлении. Я бы предпочёл, чтобы мы были повыше, каждый желает этого. Но у нас было много позитивных моментов», — приводит слова Айзермана пресс-служба «Ред Уингз».
Напомним, по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» набрал 80 очков и занял предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, не попав в плей-офф.
В последнем матче сезона «красные крылья» крупно уступили на выезде «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:5). Команда Дерека Лалонда закончила регулярку пятью поражениями подряд.
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