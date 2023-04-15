Сорокин — лучший вратарь регулярного чемпионата по матчам «на ноль»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял первое место по итогам завершившегося сегодня ночью регулярного чемпионата НХЛ по количеству сделанных шат-аутов.

Всего на счету россиянина в этом сезоне шесть матчей «на ноль». За ним следуют сразу три стража ворот, которые не пропустили шайб в пяти играх: Александр Георгиев («Колорадо»), Джейк Эттингер («Даллас») и Дарси Кемпер («Вашингтон»).

Всего в регулярке-2022/2023 Сорокин сыграл в 62 матчах «островитян», в которых одержал 31 победу при 92,4% отражённых бросков.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ текущего сезона завершился сегодня, 15 апреля. Матчи плей-офф стартуют 18 апреля. «Айлендерс» сыграют в первом раунде с «Каролиной Харрикейнз».