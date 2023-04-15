Годро считает травмы главной причиной неудачного сезона для «Коламбуса»

Звёздный нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро уверен, что именно частые травмы игроков команды помешали ей достичь своих целей в текущем сезоне.

«Это был тяжелейший сезон со всеми травмами. Тяжело видеть парней, выбывающих на шесть-семь недель. Трудно наблюдать, как твои партнёры по команде падают на лёд, особенно когда они являются огромной составляющей команды», — приводит слова Годро официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне в разные периоды из-за травм отсутствовали такие игроки «Блю Джекетс», как Патрик Лайне, Зак Веренски, Элвис Мерзликин, Якуб Ворачек, Егор Чинахов и другие.

Напомним, по итогам завершившейся сегодня регулярки сезона-2022/2023 «Коламбус» набрал 59 очков и занял последнее место в Столичном дивизионе НХЛ. Команда Брэда Ларсена стала худшей в Восточной конференции и вошла в тройку худших во всей лиге.