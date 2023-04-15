Главный тренер «Коламбуса»: работать в НХЛ — привилегия

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен после поражения своей команды в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона от «Баффало Сэйбрз» (2:5) подвёл итоги неудачного сезона для клуба из Огайо.

«Это конец сезона, и мы знаем, что для нас он завершён. Это сложная игра во всех отношениях. Выполнять эту работу — привилегия. И я люблю её, даже столкнувшись с таким сезоном, как этот», — приводит слова Ларсена официальный сайт НХЛ.

Напомним, по итогам завершившейся сегодня ночью регулярки сезона-2022/2023 «Коламбус» набрал 59 очков и занял последнее место в Столичном дивизионе НХЛ. Команда Брэда Ларсена стала худшей в Восточной конференции и вошла в тройку худших во всей лиге.