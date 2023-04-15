Овечкин — о смерти отца: ты должен быть ментально готовым к такому, но это был тяжёлый год

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о своих травмах и об уходе из жизни своего отца Михаила.

«Потеря отца и мои травмы? Я думаю, это часть жизни. Ты никогда не знаешь, что произойдёт. Это было тяжело для меня, для всей моей семьи, для моих друзей, но это жизнь, как я уже сказал. Ты должен просто двигаться дальше и пытаться быть ментально готовым к таким вещам. Команда, болельщики — все поддерживали меня, спасибо им большое. Но это был тяжёлый год», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).