Самсонов: «Торонто» — лучшая команда в НХЛ, элитная. У нас лучшие игроки

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов поделился мнением о команде.

«Торонто Мэйпл Лифс», вероятно, лучшая команда в НХЛ. Все хотят выиграть Кубок Стэнли. Это правда. В конце концов, есть много хороших команд. И мы в том числе. Я думаю, что мы элитная команда. У нас лучшие врачи, лучшие терапевты, лучшие специалисты по тренировкам. У нас лучший тренерский штаб, у нас лучшие игроки.

«Мэйпл Лифс» и город? Такие разные для меня… как два разных мира. Я люблю своих товарищей по команде. Мне нравится этот город. Это невероятно. Все, кого я здесь знаю и с кем встречался, такие милые, по-настоящему хорошие люди. Мне так нравится быть здесь. Я всех здесь люблю. Мне так нравится приходить на арену каждый день», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.