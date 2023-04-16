Российский вратарь Самсонов сравнил атмосферу в «Торонто» и чемпионском «Металлурге»

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал, как его встретили в команде после перехода летом 2022 года. Кроме того, вратарь сравнил атмосферу в «кленовых листьях» и чемпионском «Металлурге» 2016 года.

«Я подписал контракт, и через три-четыре минуты все написали мне. Я так счастлив из-за того, какая дружелюбная команда. Мой первый день в раздевалке, все здороваются, спрашивают: «Как ты себя чувствуешь, как дела с переездом в Торонто? Тебе здесь нравится?» Все такие дружелюбные, я чувствую себя всё комфортнее день за днем, неделя за неделей.

Сравнить атмосферу этого сезона с атмосферой 2016 года, когда выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом»? Сейчас я чувствую то же самое», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.