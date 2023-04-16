Василевский — о сопернике в плей-офф: «Торонто» в тройке лучших команд НХЛ
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о сопернике по первому раунду плей-офф «Торонто Мэйпл Лифс».
«Это будет тяжело, особенно когда мы играем с командой… по моему мнению, с командой из тройки лучших в НХЛ. Это будет тяжело. У них много отличных игроков.
Мы должны перевести наше мышление в режим «плей-офф», перещёлкнуть выключатель. Но нам нужно много работать, чтобы изменить ситуацию. Посмотрим через несколько дней», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Тампа» заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Лайтнинг» набрали 98 очков в 82 матчах. «Торонто» финишировал четвёртым на Востоке, обогнав «Тампу» на 13 очков.
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