Кузнецов ответил на вопрос, выглядит ли экс-вратарь «Кэпс» Самсонов счастливым в «Торонто»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о выступлении соотечественника, голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова. «Столичные» расстались с вратарём летом 2022 года. Тогда Самсонов подписал контракт с «кленовыми листьями».

«Я думаю, что психологически он силён. Он справится со всем этим шумом, со всем. Я надеюсь, что он останется здоровым и у него не будет травм. Если не будет травм, он сможет выступить и посоревноваться с Василевским на высоком уровне.

Он не сильно меняет свою игру, но в целом он стал лучше. Вот почему его статистика стала лучше, вот почему он сейчас на своём месте, скажем так.

Выглядит ли Самсонов счастливым в «Торонто»? Определённо да», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.