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The Athletic: в 37 лет навыки Овечкина несколько размылись, сложности догоняют его

The Athletic: в 37 лет навыки Овечкина несколько размылись, сложности догоняют его
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир прокомментировал попадание нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ лучших игроков в своих командах НХЛ. Обозреватели признали 37-летнего капитана MVP сезона в составе «столичных».

«Не нужно усложнять: Овечкин 18-й год подряд становится MVP «Вашингтона». Несмотря на то что он пропустил девять матчей и играл, будучи травмированным, во многих других встречах, давний капитан лидирует в команде по количеству голов (42), очков (75), баллов за матч (1,03), а среди нападающих был лучшим по среднему игровому времени (20:22) и вторым — по силовым приёмам (168). В 37 лет его навыки несколько размылись, и все сложности, которые он прошёл, кажется, догоняют его, но его важность не уменьшилась. Не уверены в этом? Взгляните на эту статистику: «Кэпс» проиграли 11 раз в последних 12 матчах без него», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

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