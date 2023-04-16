Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин — лучший среди мощных форвардов по версии The Hockey Writers

Овечкин — лучший среди мощных форвардов по версии The Hockey Writers
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский портал The Hockey Writers составил список 15 лучших силовых форвардов. По версии сайта современный мощный форвард использует свои габариты для наибольшего преимущества команды, включая укрытие шайбы корпусом, проход к воротам и игру в большинстве.

Лучшим мощным форвардом по версии The Hockey Writers признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Многие сочли бы Алекса Овечкина снайпером, и это правильно, ведь он лучший снайпер НХЛ за последние десятилетия и один из лучших в истории. Это не меняет того факта, что он образец мощного форварда.

В возрасте 36 лет (прошлый сезон. — Прим. «Чемпионата») он нанёс 156 хитов и забил 50 голов, что является невероятным числом для игрока на данном этапе его карьеры», — говорится в статье.

На втором месте — Мэттью Ткачук из «Флориды», на третьем — Крис Крайдер из «Рейнджерс», на четвёртом — Брэди Ткачук из «Оттавы», на пятом — Габриэль Ландеског из «Колорадо».

Материалы по теме
The Athletic: в 37 лет навыки Овечкина несколько размылись, сложности догоняют его
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023