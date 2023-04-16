Овечкин — лучший среди мощных форвардов по версии The Hockey Writers

Североамериканский портал The Hockey Writers составил список 15 лучших силовых форвардов. По версии сайта современный мощный форвард использует свои габариты для наибольшего преимущества команды, включая укрытие шайбы корпусом, проход к воротам и игру в большинстве.
Лучшим мощным форвардом по версии The Hockey Writers признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
«Многие сочли бы Алекса Овечкина снайпером, и это правильно, ведь он лучший снайпер НХЛ за последние десятилетия и один из лучших в истории. Это не меняет того факта, что он образец мощного форварда.
В возрасте 36 лет (прошлый сезон. — Прим. «Чемпионата») он нанёс 156 хитов и забил 50 голов, что является невероятным числом для игрока на данном этапе его карьеры», — говорится в статье.
На втором месте — Мэттью Ткачук из «Флориды», на третьем — Крис Крайдер из «Рейнджерс», на четвёртом — Брэди Ткачук из «Оттавы», на пятом — Габриэль Ландеског из «Колорадо».
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