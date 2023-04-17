Крикунов оценил шансы «Ак Барса» и ЦСКА в преддверии финала Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.
«Да, Фёдоров с ЦСКА уже побеждал в Кубке Гагарина. Но всё равно Билялетдинов какое-то преимущество имеет.
По вратарской линии, наверное, Рейдеборн сейчас сильнее Билялова. По линии обороны — соперники примерно одинаковые по уровню. А нападение у армейцев будет посильнее. Но «Ак Барс» показывает закрытый хоккей, и в финале, наверное, будет больше действовать от обороны, не станет прессинговать. За счёт строгой игры «барсы» способны уравнять доминирование форвардов соперника.
Армейцы хотя и провели на старте розыгрыша две семиматчевые серии — с «Северсталью» и «Локомотивом», но противостояние со СКА показало, что сил у них вполне достаточно. Они даже сильнее физически выглядели своих одноклубников. Понятно, что безоговорочный лидер казанцев Радулов. Но Фёдоров его хорошо знает, работал на руководящих постах в ЦСКА, когда Александр выступал за армейцев. Поэтому разберёт его досконально. Если надо будет, закроет персонально или какой-то другой путь нейтрализации найдёт.
Впрочем, команды практически одинаковы по силам. 50 на 50. Я бы ни одного процента преимущества не дал в чью-то пользу, хотя линия атаки, повторяю, посильнее у ЦСКА. Думаю, серия легко может затянуться до седьмого матча», — цитирует Крикунова «Спорт уик-энд».
Финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА начнётся сегодня, 17 апреля, в Казани. Старт первой встречи запланирован на 19:30 мск.
- 17 апреля 2023
-
09:00
-
08:49
-
08:23
-
08:12
-
08:00
-
05:02
-
00:42
- 16 апреля 2023
-
23:24
-
23:15
-
22:43
-
22:32
-
22:23
-
22:03
-
21:34
-
21:16
-
21:07
-
20:45
-
20:30
-
20:16
-
20:04
-
20:00
-
19:45
-
19:36
-
19:29
-
19:19
-
19:11
-
19:00
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:25
-
18:15
-
18:01