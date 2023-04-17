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Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
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Вайсфельд оценил игру голкиперов «Ак Барса» и ЦСКА перед финальной серией плей-офф

Вайсфельд оценил игру голкиперов «Ак Барса» и ЦСКА перед финальной серией плей-офф
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд рассказал об игре голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова и вратаря ЦСКА Адама Рейдеборна перед финальной серией плей-офф.

«Здесь всё сопоставимо. Рейдеборн удивляет: он проводит плей-офф значительно сильнее, чем играл в регулярке или в серии против «Северстали». Что касается Билялова, то меня очень впечатлила его игра против «Авангарда». Вспомните один из матчей, когда Казань проигрывала 0:2, но отыгралась и в итоге победила. При счёте 0:2 «Авангард» мог забить ещё, но спас Билялов. Если бы «Ак Барс» пропустил, то отыграться с 0:3 было бы почти невозможно.

Фаворита в этой серии нет. Шансы обеих команды равны. Думаю, что команды будут играть по тем же схемам, по которым они играли в предыдущих матчах. У каждого из тренеров своя тактика, которой он будет придерживаться. Вряд ли Билялетдинов и Фёдоров предложат что-то иное», — приводит слова Вайсфельда «БИЗНЕС Online».

Финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА начнётся сегодня, 17 апреля, в Казани. Старт первой встречи запланирован на 19:30 мск.

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