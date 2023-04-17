Третьяк: игра Рейдеборна в плей-офф неожиданна, в регулярке он был на вторых ролях

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал игру вратаря ЦСКА Адама Рейдеборна.
«Он цементировал оборону, держал команду в игре, не стушевался ни разу, особенно в Санкт-Петербурге, когда они проигрывали 0:2 и могли опустить руки. Он вытаскивал матчи, всё подчищал, добиваний не было, всё в себя впитывал. Для многих это было неожиданным, поскольку в чемпионате Рейдеборн был на вторых ролях, а в плей-офф показал стабильный хоккей», — приводит слова Третьяка ТАСС.
31-летний шведский вратарь в текущем плей-офф провёл 18 матчей, в которых одержал 11 побед с 93,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,93.
Финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА начнётся сегодня, 17 апреля, в Казани. Старт первой встречи запланирован на 19:30 мск.
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