Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Орлов оценил непопадание «Вашингтона» и «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ

Орлов оценил непопадание «Вашингтона» и «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ
Комментарии

Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов рассказал про непопадание «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф НХЛ.

«Я сильно этому удивился. На самом деле тут осознаёшь, какая это целая эпоха, когда в плей-офф не попали такие две команды, которые всегда были фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли и являются звёздами лиги. Интересно будет посмотреть, что станет с этими организациями в следующем сезоне, как это всё будет происходить, чтобы они вернулись на прежний уровень, на котором они всегда и были», — приводит слова Орлова ТАСС.

Напомним, «столичные» набрали 80 очков и заняли 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвины» остановились в шаге от восьмого места на Востоке, уступив одно очко «Флориде Пантерз».

Материалы по теме
Защитник «Бостона» Орлов перед стартом Кубка Стэнли назвал сильные стороны «Флориды»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023