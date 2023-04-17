Орлов оценил непопадание «Вашингтона» и «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ

Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов рассказал про непопадание «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф НХЛ.

«Я сильно этому удивился. На самом деле тут осознаёшь, какая это целая эпоха, когда в плей-офф не попали такие две команды, которые всегда были фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли и являются звёздами лиги. Интересно будет посмотреть, что станет с этими организациями в следующем сезоне, как это всё будет происходить, чтобы они вернулись на прежний уровень, на котором они всегда и были», — приводит слова Орлова ТАСС.

Напомним, «столичные» набрали 80 очков и заняли 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвины» остановились в шаге от восьмого места на Востоке, уступив одно очко «Флориде Пантерз».