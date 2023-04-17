Защитник «Бостона» Орлов перед стартом Кубка Стэнли назвал сильные стороны «Флориды»

Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов перед серией первого раунда плей-офф НХЛ назвал сильные стороны «Флориды Пантерз», а также оценил игру «Нью-Джерси Дэвилз».

«Флорида» сейчас на подъёме, боролась за плей-офф. На этой стадии никогда не бывает легко, все команды, по сути, заново стартуют, и наша серия будет очень интересной. У соперника сильно атакующая команда, которая много забивает. Поэтому нам надо, конечно, стараться больше показывать именно свою игру и лучшие моменты своего хоккея.

Конечно, удивил «Нью-Джерси» — достаточно молодая команда. Если посмотреть с другой стороны, они очень быстрые, и сейчас без скорости в хоккее тяжело играть. При этом у команды много мастерства, поэтому они молодцы. Но сейчас начнётся плей-офф, и будут другие игры, больше силовых приёмов, и посмотрим, как команда сможет выдержать этот натиск. Регулярный сезон — это одно, а плей-офф — другое», — цитирует Орлова ТАСС.

Стартовая игра первого раунда Восточной конференции плей-офф между «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз» состоится в ночь на 18 апреля в 2:30 мск.