Заслуженный тренер России: многие матчи КХЛ по содержанию уступают играм МХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал про уровень игры в Молодёжной хоккейной лиге.

«Я посмотрел несколько матчей Кубка Харламова и был поражён, насколько же у нас много перспективных ребят. Я ходил на матчи «Спартак» — «Локо», и обе команды инрали достойно. Поражён возможностями нашего хоккея. «Локо» выиграл и встретился в полуфинале с «Чайкой», где проиграл. Я думал: «Как же так, ведь я видел эту команду, она же сильная!» Прекрасная, отлично технически оснащённая команда. Ресурсы в молодёжном хоккее у нас просто неограниченные.

Наши хоккейные руководители озабочены вопросом оттока российских игроков за океан. Но надо думать не только о запретах, но ещё и о том, как заинтересовать ребят. Я был поражён тем, что увидел. Удовольствия получил больше, чем на матчах КХЛ. Команды показывают хорошее содержание игры. Это говорит о хорошей работе тренеров и большом количестве талантов. Нужно скорее выпускать их на орбиту КХЛ. Они омолодят наш хоккей. В России очень хорошо работают школы, я в этом вижу серьёзный резерв. Понятно, что кто-то из игроков уедет, но нужно заинтересовать их в том, чтобы они отблагодарили свои города, страну и болельщиков за то, что их здесь воспитали, а уже потом, в более зрелом возрасте, уезжали в НХЛ.

Многие матчи КХЛ по содержанию уступают играм МХЛ. Там есть обученность и все ступеньки хоккейного образования. Надо скорее вводить молодёжь, ей будет интересно играть в своём городе, в своей команде. Она не только не испортит погоды в КХЛ, но и придаст там азарта», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним в финальной серии Кубка Харламова встречаются «Омские Ястребы» и нижегородская «Чайка». Счёт в серии равный — 1-1, команды победили по разу со счётом 6:2.