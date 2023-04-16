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«Омские Ястребы» крупно обыграли «Чайку» и сравняли счёт в финальной серии плей-офф МХЛ

«Омские Ястребы» крупно обыграли «Чайку» и сравняли счёт в финальной серии плей-офф МХЛ
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В Омске на стадионе «Авангард» завершился второй матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором местные «Омские Ястребы» принимали нижегородскую «Чайку». Хозяева одержали победу со счётом 6:2 (2:0, 2:1, 2:1).

Olimpbet МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
16 апреля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
6 : 2
Чайка
Нижний Новгород
1:0 Филатьев (Перфильев, Хворов) – 08:39 (5x5)   2:0 Холодилин – 15:57 (4x5)   3:0 Заикин (Власенко, Голоднюк) – 29:00 (5x5)   3:1 Уткин (Конюшков, Артамонов) – 34:12 (5x4)   4:1 Хворов – 34:28 (5x5)   4:2 Атанасов (Мисников, Бреус) – 40:37 (5x5)   5:2 Перфильев (Филатьев, Хворов) – 41:43 (5x5)   6:2 Хворов (Малов, Филатьев) – 45:46 (5x5)

В составе победителей голы забили Александр Филатьев, Никита Холодилин, Андрей Заикин, Андрей Перфильев, а также Николай Хворов, оформивший дубль. За «Чайку» шайбы забросили Матвей Уткин и Василий Атанасов.

Таким образом, «Омские Ястребы» сравняли счёт в серии — 1-1. Третий матч серии пройдёт в Нижнем Новгороде 19 апреля.

На пути к финальной серии за Кубок Харламова «Чайка» обыграла «Авто» (3-1), «Мамонтов Югры» (3-1) и «Локо» (3-0). «Омские ястребы» оказались сильнее «Сибирских Снайперов» (3-0), «Толпара» (3-1), «СКА-1946» (3-1).

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