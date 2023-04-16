«Омские Ястребы» крупно обыграли «Чайку» и сравняли счёт в финальной серии плей-офф МХЛ

В Омске на стадионе «Авангард» завершился второй матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором местные «Омские Ястребы» принимали нижегородскую «Чайку». Хозяева одержали победу со счётом 6:2 (2:0, 2:1, 2:1).
В составе победителей голы забили Александр Филатьев, Никита Холодилин, Андрей Заикин, Андрей Перфильев, а также Николай Хворов, оформивший дубль. За «Чайку» шайбы забросили Матвей Уткин и Василий Атанасов.
Таким образом, «Омские Ястребы» сравняли счёт в серии — 1-1. Третий матч серии пройдёт в Нижнем Новгороде 19 апреля.
На пути к финальной серии за Кубок Харламова «Чайка» обыграла «Авто» (3-1), «Мамонтов Югры» (3-1) и «Локо» (3-0). «Омские ястребы» оказались сильнее «Сибирских Снайперов» (3-0), «Толпара» (3-1), «СКА-1946» (3-1).
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