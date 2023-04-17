Кожевников: Фёдоров заслужил поработать в НХЛ. Стоит пробовать там свои силы — это рост

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров может перейти на работу в «Коламбус Блю Джекетс».

«Конечно, Сергею стоит пробовать свои силы в НХЛ — это рост. Почему не попробовать? Не каждому тренеру удаётся поработать в НХЛ. К тому же он очень хорошо знает лигу.

Работой в ЦСКА он доказал, что является хорошим тренером: второй раз играет в финале Кубка Гагарина, а также стал чемпионом. Фёдоров заслужил поработать в НХЛ», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Сергей Фёдоров выступал за «Коламбус» с 2005 по 2008 год, а с 2021 года специалист занимает пост главного тренера ЦСКА.