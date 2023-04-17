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В «Ладе» заявили, что работы по подготовке хоккейной арены завершат к 1 августа

В «Ладе» заявили, что работы по подготовке хоккейной арены завершат к 1 августа
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал о сроках подготовки арены клуба к предстоящему сезону-2023/2024 в Континентальной хоккейной лиге.

«К 1 августа все работы по подготовке домашней арены к сезону КХЛ будут выполнены. Там пройдёт «Кубок «Лады». Мы укладываемся в сроки», — цитирует Чеботарёва ТАСС.

«Кубок «Лады» пройдёт с 11 по 13 августа. Предварительно в нём сыграют нижнекамский «Нефтехимик», нижегородское «Торпедо» и китайский «Куньлунь Ред Стар», — заявил спортивный директор «Лады» Игорь Масленников.

Напомним, на сегодняшнем совете директоров Континентальной хоккейной лиги было принято решение о включении «Лады» в состав участников на сезон-2023/2024. Последние пять сезонов клуб из Тольятти выступал в ВХЛ. Автозаводцы будут выступать в Восточной конференции.

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