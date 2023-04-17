Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок ЦСКА совершил сумасшедший сейв, прыгнув под шайбу, но «Ак Барс» всё равно забил

Игрок ЦСКА совершил сумасшедший сейв, прыгнув под шайбу, но «Ак Барс» всё равно забил
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К середине третьего периода счёт 4:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 48-й минуте при счёте 2:1 казанцы убежали в контратаку. Александр Радулов, прорвавшись по правому флангу, нанёс бросок в дальний угол — голкипер Адам Рейдеборн отразил шайбу. Дмитрий Воронков оказался первым на подборе и бросил — защитник ЦСКА Владислав Провольнев, прыгнув на лёд на пятачке, выбил шайбу из пустых ворот. Однако со второй попытки форвард «Ак Барса» смог забить.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» — ЦСКА: казанцы реализовали большинство за 10 секунд и вновь вышли вперёд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023