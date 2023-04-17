Игрок ЦСКА совершил сумасшедший сейв, прыгнув под шайбу, но «Ак Барс» всё равно забил

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К середине третьего периода счёт 4:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 48-й минуте при счёте 2:1 казанцы убежали в контратаку. Александр Радулов, прорвавшись по правому флангу, нанёс бросок в дальний угол — голкипер Адам Рейдеборн отразил шайбу. Дмитрий Воронков оказался первым на подборе и бросил — защитник ЦСКА Владислав Провольнев, прыгнув на лёд на пятачке, выбил шайбу из пустых ворот. Однако со второй попытки форвард «Ак Барса» смог забить.

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