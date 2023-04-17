Билялетдинов ответил на вопрос, соскучился ли он по финалам Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (4:1, 1-0).

«Рейдеборн раньше играл в «Ак Барсе»? Я его не знаю. Спрашивал ли о нём у игроков команды? Нет.

Соскучился ли по играм в финалах? Понимаю, что это финал. Для меня любая игра — главная. Всем приятно играть в финале. Особых сверхчувств нет. Мы все, тренеры, в таком состоянии и в таком кураже.

Доволен ли управляемостью команды? Всё получается у команды, потому что команда управляемая. Меня это радует», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).