Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Билялетдинов ответил на вопрос, соскучился ли он по финалам Кубка Гагарина

Билялетдинов ответил на вопрос, соскучился ли он по финалам Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (4:1, 1-0).

«Рейдеборн раньше играл в «Ак Барсе»? Я его не знаю. Спрашивал ли о нём у игроков команды? Нет.

Соскучился ли по играм в финалах? Понимаю, что это финал. Для меня любая игра — главная. Всем приятно играть в финале. Особых сверхчувств нет. Мы все, тренеры, в таком состоянии и в таком кураже.

Доволен ли управляемостью команды? Всё получается у команды, потому что команда управляемая. Меня это радует», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» уверенно обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина и повёл в серии — 1-0
Материалы по теме
ЦСКА проиграл в пяти матчах с «Ак Барсом» в рамках плей-офф КХЛ из шести
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023