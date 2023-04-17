Генменеджер «Далласа»: если бы не Макдэвид, Капризов и Робертсон претендовали бы на «Харт»

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал игру лидера команды Джейсона Робертсона и нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Кроме того, функционер поделился мыслями об опытных игроках.
«Если бы не Коннор Макдэвид, возможно, оба парня претендовали бы на «Харт Трофи».
Наличие ветеранов в команде? Это важно, когда кто-то может наставлять игроков, когда есть этот успокаивающий голос или когда кто-то даже, может быть, способен завести довольно суровый разговор: «Эй, ты неправильно играешь. Ты дуришь нам голову». Это такие разговоры, в которых тренеры могут что-то говорить хоккеистам, но, когда дело доходит до общения между игроками с глазу на глаз, это действительно становится эффективным.
Посмотрите на все хорошие команды, ветераны — это их внутренние лидеры. Ты как тренер посылаешь сообщение команде, но на самом деле его посылает группа лидеров. Это лучшие сообщения. Что-то может случиться, а тренер займётся этим вопросом, и, прежде чем он поймёт, что должен что-то сделать, увидит, что игрок его опередил», — приводит слова Нилла The Athletic.
- 17 апреля 2023
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