Капризов снова быстро вылетит, Макдэвид сметёт «королей»? Превью плей-офф НХЛ на Западе

Регулярный чемпионат НХЛ завершился, определены все неудачники, оставшиеся за бортом весеннего хоккея, и счастливчики, для которых сезон продолжается. В ночь на 18 апреля мск состоятся первые матчи первого раунда плей-офф. Представляем пары Западной конференции и прогнозируем победу фаворитов в каждой из них.

«Вегас» — «Виннипег»

Русские в серии: Иван Барбашёв, Павел Дорофеев – Владислав Наместников.

Обе команды вернулись в плей-офф после пропуска прошлогодних кубковых баталий, но пути в восьмёрку у них были совершенно разными. «Вегас» установил клубный рекорд по количеству очков и выиграл Западную конференцию.

Сезон они провели достаточно ровно, несмотря на страшную неразбериху во вратарской линии и травмы ключевых игроков – Марка Стоуна, Джека Айкела, Ши Теодора и других. Все проблемы «рыцари» переваривали и шли дальше, опираясь на хорошую глубину состава. И с вратарями, кажется, под конец разобрались – Лоран Броссуа выиграл пять последних матчей и был признан третьей звездой недели в НХЛ.

Грядущее возвращение одного из лучших двусторонних форвардов лиги Стоуна, пропустившего вторую половину сезона из-за операции на спине (он уже полноценно тренируется) тоже должно добавить команде уверенности в своих силах. «Я даже не могу выразить, как много будет значить его возвращение», — сказал недавно Айкел.

«Вегас», конечно, является бесспорным фаворитом, да и все три матча регулярки у «Виннипега» выиграл, хотя это всё было ещё до Нового года. Последние месяц-полтора «Джетс» провели в режиме выживания и только в предпоследнем матче смогли оформить выход в плей-офф. Коннор Хеллебайк великолепно провёл весь сезон, а концовку выдал особенно мощную, выиграв пять из шести матчей с почти 95% отражённых бросков. Собственно, на Хеллебайка и будут возлагаться все надежды «Виннипега» в этой серии. Оборона у команды не самая сильная, но благодаря голкиперу команда мало пропускает и имеет преимущество над соперником по игре в меньшинстве (82,6% против 77%).

Прогноз: Хеллебайк сможет украсть один-два матча, но всю серию – вряд ли. 4-1 «Вегас».

«Колорадо» — «Сиэтл»

Русские в серии: Александр Георгиев, Валерий Ничушкин – нет игроков.

Действующие чемпионы начнут защиту титула с противостояния с новичком плей-офф. «Сиэтл» провалился в дебютном сезоне, а во втором неожиданно для всех попёр вверх. Набрал на 40 очков больше, установив рекорд НХЛ. «Кракены» — самая результативная команда Запада после «Эдмонтона», хотя у неё нет игроков уровня Маккиннона или Рантанена. Но глубина зашкаливает – Джаред Маккан впервые в карьере выбил 40 голов, Мэтью Бенирс провёл прорывной сезон с 24 голами, ещё четверо игроков забили не меньше 20, не меньше 15 – в общей сложности восемь человек.

Во вратарской линии у «Сиэтла» нет кудесников (и Джонс, и Грубауэр не отражают даже 90% бросков), и это, пожалуй, главное слабое место команды. Которое она прячет за счёт действий полевых игроков – «Сиэтл» просто не даёт соперникам беспрепятственно бросать, занимая по этому показателю второе место в лиге.

У «Колорадо» в этой части заметное преимущество, Александр Георгиев играет великолепно, давая шанс на победу в каждом матче. Он делит с Улльмарком первое место в лиге по победам (40), второе – по «сухарям», а также входит в топ-7 по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности.

«Лавины» долго входили в сезон, первую часть провели заметно ниже своего уровня, но с середины зимы находятся на подъёме и в итоге закончили на первом месте в Центральном дивизионе. Это несмотря на лавину травм и потерю капитана Габриэля Ландескога на весь год. «Колорадо» набрал неплохую форму, к тому же главный тренер Джаред Беднар обнадёжил болельщиков, что к старту плей-офф из лазарета будут готовы выйти если не все травмированные, то большая их часть.

Прогноз: «Сиэтл» в дебютном плей-офф может пошуметь (в регулярке они выиграли у «лавин» два из трёх), но в итоге набьёт шишки, а чемпион окажется не по зубам – 4-2 «Колорадо».

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

Русские в серии: Клим Костин – Владислав Гавриков.

Нас ждёт повторение первого раунда прошлого сезона – тогда «Лос-Анджелес» дал «Эдмонтону» бой из семи матчей, но в конечном итоге Коннор Макдэвид взял верх. В этом году можно ожидать такое же захватывающее противостояние.

В этом плей-офф «Эдмонтон» будет опираться не только на двух лучших бомбардиров регулярки в лице гениального Макдэвида и Драйзайтля. За несколько лет кубковых неудач они набили достаточно шишек и набрались немало опыта – в прошлом году дошли до финала конференции. Этот сезон они начинали ни шатко ни валко, но к первому раунду подходят самой горячей командой лиги (по крайней мере, точно не хуже «Бостона»), и дело не только в грандиозном атакующем потенциале. «Ойлерз» в последних семи матчах заметно подтянули оборону и в среднем пропускали по 0,86 гола за игру. Две из этих игр стали превью первого раунда – «Эдмонтон» в конце марта и начале апреля обыграл «Кингз» сначала 2:0, а потом 3:1.

«Короли», впрочем, тоже стали сильнее, чем год назад – Дрю Даути здоров и играет на своём уровне, великолепно вписался в состав Владислав Гавриков, атака усилилась Кевином Фиалой, большого прогресса добился Габриэль Виларди.

Кстати, о последних. И Фиала, и Виларди отсутствуют из-за травм, и их участие в серии под вопросом. У «королей» и так нет никого даже близко к уровню Макдэвида, но без второго бомбардира и четвёртого снайпера команды им придётся ещё тяжелее, тем более в команде много достаточно молодых неопытных ребят.

Прогноз: «Лос-Анджелес» — команда на будущее, а прямо сейчас «Эдмонтон» выглядит сильнее, здоровее и более цельным. Макдэвид учтёт прошлогодний опыт первого раунда и сметёт «королей» — 4-1.

«Даллас» — «Миннесота»

Русские в серии: Евгений Дадонов – Кирилл Капризов.

«Даллас» при новом тренере Питере Дебуре выглядит командой без слабых мест. У них полностью здоровый состав, они залетают в плей-офф с победной серией из шести матчей (и лишь раз на этом отрезке пропустили больше одной шайбы), они в топ-5 НХЛ по большинству и меньшинству, в топ-3 по пропущенным шайбам и третьи на Западе по результативности.

Солидно играет Джейк Эттингер, Джейсон Робертсон установил клубный рекорд по очкам, Миро Хейсканен более чем в два раза перекрыл свой личный рекорд результативности, а ветераны вроде Павелски, Бенна и Сутера показывают, что у них ещё есть порох в пороховницах. Эти «звёзды» способны выиграть как и в яркой голевой перестрелке, так и задушить соперника в обороне.

«Миннесота» провела нестабильный сезон, лучший отрезок выдав в феврале-марте, и не развалилась, потеряв на долгое время главную звезду Кирилла Капризова, но к плей-офф подошла с пятью поражениями в последних семи встречах. К тому же потеряла центра Эрикссона Эка.

В этом году «дикари» усилились Маркусом Юханссоном, экс-техасцем Джоном Клингбергом и габаритным силовиком Райаном Ривзом, но от этого не стали командой, которая готова к большим свершениям. Это до сих пор середнячок, выйти в плей-офф для них не проблема, но пройти такой слаженный механизм, как нынешний «Даллас», они вряд ли смогут.

Прогноз: Капризов (год назад он забил семь голов в шести матчах серии с «Сент-Луисом») сотоварищи смогут сделать серию интересной и долгой, но в итоге «Даллас» победит – 4-2.