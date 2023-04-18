Дамба — о хите на Павелски: если я теперь враг номер один в этой серии, да будет так

Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба высказался о жёстком силовом приёме на ветеране «Даллас Старз» Джо Павелски в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
«Мы знали, что созданы для этого», — приводит слова Дамбы журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.
Также, по словам Руссо, Дамба заявил, что, по его мнению, хит на Павелски был чистым, плечо в плечо, и он понятия не имеет, что в его действиях нашли грубого.
«Если я теперь враг номер один в этой серии, да будет так», — добавил защитник «Уайлд».
Напомним, после хита Дамбы игрока «Далласа» увели под руки в раздевалку, а главный тренер «звёзд» Питер Дебур не исключил, что Павелски пропустит второй матч серии.
Матч завершился победой «Миннесоты» во втором овертайме со счётом 3:2 ОТ.
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