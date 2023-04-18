«Мы сделали это сегодня, и мы должны сделать это снова». Эвасон — о победе над «Далласом»

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал победу своей команды в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в гостях над «Даллас Старз» (3:2 ОТ).

«Это был невероятный хоккейный матч с качелями, мы догоняли и мы были впереди. Что касается овертаймов, там определённо было несколько невероятных эпизодов и отличных сейвов. В этом матче было всё. Мы счастливы тем, как нам удалось сохранять наше самообладание, и всё то, о чём все говорят в плей-офф. Мы сделали это сегодня, и мы должны сделать это снова», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.

Напомним, «дикари» добились победы во втором овертайме благодаря шайбе Райана Хартмана. Этот матч стал самым продолжительным в истории «Миннесоты» из сыгранных на выезде.