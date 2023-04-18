Вратарь Павел Хомченко останется в «Адмирале» до конца сезона-2023/2024

Владивостокский «Адмирал» продлил контракт с вратарём Павлом Хомченко, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение продлено до конца сезона-2023/2024.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) текущего сезона 28-летний Хомченко провёл 12 матчей за дальневосточный клуб, одержав победу в трёх из них, показав процент отражённых бросков 92,3 и коэффициент надёжности 2,15 в среднем за игру. Также на счету голкипера один оформленный шат-аут.

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ «Адмирал» стал главной сенсацией Кубка Гагарина, дойдя до второго раунда, в котором «моряки» уступили в серии «Ак Барсу» (2-4). В первом раунде команда Леонида Тамбиева выбила из розыгрыша уфимский «Салават Юлаев» (4-2).