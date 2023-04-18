Драйзайтль: «Эдмонтон» должен стать более зрелым, мы должны были закрывать этот матч

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал досадное поражение своей команды в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли дома от «Лос-Анджелеса» (3:4 ОТ).

Напомним, «нефтяники» вели 3:1 за 8:37 до конца третьего периода, а третью шайбу, которая перевела игру в овертайм, «Кингз» забросили за 17 секунд до конца основного времени матча.

«Мы разочарованы, но мы должны быть более зрелыми. Счёт 3:1 в нашу пользу, и остаётся восемь минут или что-то вроде того, так что мы должны закрывать этот матч.

По большей части матча мы играли в хороший хоккей. Это не то, что мы планировали. Разумеется, мы хотели выйти и выиграть эту игру, но мы не смогли, так что мы должны перезагрузиться и подготовиться к следующей», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.