Драйзайтль: «Эдмонтон» должен стать более зрелым, мы должны были закрывать этот матч

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал досадное поражение своей команды в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли дома от «Лос-Анджелеса» (3:4 ОТ).
Напомним, «нефтяники» вели 3:1 за 8:37 до конца третьего периода, а третью шайбу, которая перевела игру в овертайм, «Кингз» забросили за 17 секунд до конца основного времени матча.
«Мы разочарованы, но мы должны быть более зрелыми. Счёт 3:1 в нашу пользу, и остаётся восемь минут или что-то вроде того, так что мы должны закрывать этот матч.
По большей части матча мы играли в хороший хоккей. Это не то, что мы планировали. Разумеется, мы хотели выйти и выиграть эту игру, но мы не смогли, так что мы должны перезагрузиться и подготовиться к следующей», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.
- 18 апреля 2023
-
13:53
-
13:46
-
13:35
-
13:15
-
12:59
-
12:40
-
12:20
-
12:06
-
11:45
-
11:29
-
11:08
-
10:58
-
10:37
-
10:26
-
10:17
-
09:50
-
09:32
-
09:22
-
09:04
-
09:00
-
08:42
-
08:33
-
08:28
-
08:11
-
06:42
-
06:18
-
05:51
-
05:36
-
05:26
-
04:48
-
04:03
-
01:43
-
01:39
- 17 апреля 2023
-
23:58
-
23:53