Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карнаухов: не надо забывать, что «Ак Барс» тоже хорошая команда

Карнаухов: не надо забывать, что «Ак Барс» тоже хорошая команда
Комментарии

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов ответил на вопрос о неудачном втором периоде в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2023 в гостях с «Ак Барсом» (1:4), а также назвал ключевой момент встречи.

«Что случилось во втором периоде? В первую очередь против нас играет тоже хорошая команда. Про это не надо забывать. Второй период посмотрим, подкорректируем.

Ключевой момент в матче? Вторая и победная шайба. Много факторов, которые решают исход матча, особенно финальной игры. Разберём, готовимся к следующей игре», — приводит слова Карнаухова пресс-служба ЦСКА.

Второй матч серии между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдёт завтра, 19 апреля, там же в Казани на «Татнефть-Арене». После этого серия переедет в столицу.

Материалы по теме
«Ак Барс» — просто звери! Нанесли ЦСКА уникальное поражение и повели в финале КХЛ
Видео
«Ак Барс» — просто звери! Нанесли ЦСКА уникальное поражение и повели в финале КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023