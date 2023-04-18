Карнаухов: не надо забывать, что «Ак Барс» тоже хорошая команда
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Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов ответил на вопрос о неудачном втором периоде в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2023 в гостях с «Ак Барсом» (1:4), а также назвал ключевой момент встречи.
«Что случилось во втором периоде? В первую очередь против нас играет тоже хорошая команда. Про это не надо забывать. Второй период посмотрим, подкорректируем.
Ключевой момент в матче? Вторая и победная шайба. Много факторов, которые решают исход матча, особенно финальной игры. Разберём, готовимся к следующей игре», — приводит слова Карнаухова пресс-служба ЦСКА.
Второй матч серии между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдёт завтра, 19 апреля, там же в Казани на «Татнефть-Арене». После этого серия переедет в столицу.
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