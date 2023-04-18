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Главный тренер «Эдмонтона»: некоторые моменты игры с «Лос-Анджелесом» мы бы хотели вернуть

Главный тренер «Эдмонтона»: некоторые моменты игры с «Лос-Анджелесом» мы бы хотели вернуть
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт прокомментировал обидное поражение своей команды в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли от «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 ОТ).

Напомним, «нефтяники» вели 3:1 за 8:37 до конца третьего периода, а третью шайбу, которая перевела встречу в овертайм, «Кингз» забросили за 17 секунд до конца основного времени матча.

«Я не думаю, что мы играли особенно хорошо в третьем периоде. В нём были некоторые моменты, которые мы хотели бы вернуть и в которых мы могли бы сыграть лучше. В концовке они реализовали «6х4», кажется, за 17 секунд до конца. Это разочаровывает, и мы не смогли забить потом гол в овертайме», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт НХЛ.

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