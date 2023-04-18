Главный тренер «Эдмонтона»: некоторые моменты игры с «Лос-Анджелесом» мы бы хотели вернуть
Поделиться
Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт прокомментировал обидное поражение своей команды в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли от «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 ОТ).
Напомним, «нефтяники» вели 3:1 за 8:37 до конца третьего периода, а третью шайбу, которая перевела встречу в овертайм, «Кингз» забросили за 17 секунд до конца основного времени матча.
«Я не думаю, что мы играли особенно хорошо в третьем периоде. В нём были некоторые моменты, которые мы хотели бы вернуть и в которых мы могли бы сыграть лучше. В концовке они реализовали «6х4», кажется, за 17 секунд до конца. Это разочаровывает, и мы не смогли забить потом гол в овертайме», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт НХЛ.
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
16:09
-
15:56
-
15:31
-
15:14
-
15:00
-
14:41
-
14:22
-
14:06
-
13:53
-
13:46
-
13:35
-
13:15
-
12:59
-
12:40
-
12:20
-
12:06
-
11:45
-
11:29
-
11:08
-
10:58
-
10:37
-
10:26
-
10:17
-
09:50
-
09:32
-
09:22
-
09:04
-
09:00
-
08:42
-
08:33
-
08:28
-
08:11
-
06:42
-
06:18
-
05:51
Партнерский контент