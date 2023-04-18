Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев назвал причины низкой результативности ЦСКА в матче с «Ак Барсом» (1:4).

«Почему же ЦСКА не смог забросить больше одной шайбы? Одной из главных причин стало то, что у москвичей рассыпались тройки нападения. Армейцы играли в одних сочетаниях не только в плей-офф, но и на протяжении второй половины чемпионата, а тут они потеряли Андрея Светлакова. Это стало серьёзным ударом для ЦСКА. Сочетания разбились, и игроки, привыкшие выступать со Светлаковым, не показали в первой игре финала той игры, которую мы привыкли видеть. Сергей Фёдоров сказал на послематчевой пресс-конференции, что Светлаков заболел. Но главная проблема для ЦСКА заключается в том, что нападающий, по словам тренера, даже не поехал с командой в Казань. Так что, похоже, и во втором матче он тоже не сыграет.

Под вопросом во второй игре и участие Максима Мамина. Непонятно, насколько серьёзное повреждение он получил, но в первой игре ему пришлось покинуть площадку. Хочется пожелать Максу здоровья. Если ЦСКА потеряет ещё и Мамина, ситуация для москвичей станет критической — в любом случае потеря форварда из первых трёх звеньев ощутима для любой команды, а у ЦСКА к тому же не очень длинная скамейка.

Хотя позади всего один матч, ЦСКА оказался в ситуации, когда отступать уже некуда. Ведь вернуться из Казани в Москву, уступая в серии со счётом 0-2… Мы, конечно, видели героический камбэк ЦСКА в прошлогоднем финале со счёта 1-3, но «Ак Барс» — не та команда, которая упустит подобное преимущество в серии. Так что следующий матч финала во многом станет определяющим», — приводит слова Гимаева сайт КХЛ.

Второй матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина состоится в Казани завтра, 19 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск.