Вышински: Дамба избежал слушаний из-за жёсткого силового приёма на Павелски

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Журналист ESPN Грег Вышински в своём «твиттере» сообщил, что департамент безопасности игроков НХЛ не будет проводить слушаний по поводу возможного дополнительного наказания защитника «Миннесоты Уайлд» Мэтта Дамбы после жёсткого силового приёма на форварде «Даллас Старз» Джо Павелски.

Как отмечает Вышински, источники в департаменте заявили, что Дамба провёл хит «запоздало, но в пределах допустимого».

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Напомним, после хита Дамбы игрока «Далласа» увели под руки в раздевалку, а главный тренер «звёзд» Питер Дебур не исключил, что Павелски пропустит второй матч серии.

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился первый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 3:2 ОТ.