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Браташ: закрытый хоккей ЦСКА и «Ак Барса»? У нас любят ставить штампы на тренеров и клубы

Браташ: закрытый хоккей ЦСКА и «Ак Барса»? У нас любят ставить штампы на тренеров и клубы
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Бывший главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ рассказал про качество игры в первой встрече финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА.

«Как объяснить то, что публика ждала более закрытый хоккей? Объясню тем, что у нас любят ставить штампы как на тренеров, так и на клубы. Часто ошибочно. Если смотреть с профессиональной точки зрения, то мы получили в финале две сильнейшие команды с лучшей организацией игры в лиге. Но это не значит, что они ориентированы прежде всего на разрушение и оборону. Просто для них в основе — сыграть самим и не дать сыграть сопернику. Поэтому таким командам очень непросто забросить шайбу, если у тебя не хватает мастерства или организации в атаке. У ЦСКА и Казани с этим проблем нет — вот и смотрится нескучно.

Ожидание закрытого хоккея опиралось на впечатления по сезону в целом? Допустим, в предыдущих раундах «Ак Барс» и армейцы выходили вперёд в счёте и полностью нейтрализовывали соперника, не давали ничего сделать. Вот тогда у зрителей и мог возникнуть вопрос к зрелищности. Но проблема лишь в том, что соперник бессилен что-то противопоставить. Им не дают создать», — цитирует Браташа «РБ Спорт».

Второй матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина состоится в Казани завтра, 19 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск.

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