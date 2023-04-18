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В топ-10 лучших игроков Кубка Стэнли от ESPN нет ни одного россиянина, Кучеров — 11-й

В топ-10 лучших игроков Кубка Стэнли от ESPN нет ни одного россиянина, Кучеров — 11-й
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Североамериканский портал ESPN составил список лучших игроков текущего Кубка Стэнли. В топ-10 хоккеистов нет ни одного игрока из России. Всего в списке 50 хоккеистов.

Лучший российский хоккеист — Никита Кучеров из «Тампы» на 11-м месте. На 12-й строчке — его одноклубник — голкипер Андрей Василевский. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин — на 20-м месте. На 23-й строчке — форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял 31-е место. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин — на 33-й строчке. Последний из россиян в списке — защитник «Тампы» Михаил Сергачёв (46).

Топ-10 лучших игроков по версии ESPN выглядит так:

  1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
  2. Натан Маккиннон («Колорадо»);
  3. Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»);
  4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
  5. Линус Улльмарк («Бостон»);
  6. Давид Пастрняк («Бостон»);
  7. Кейл Макар («Колорадо»);
  8. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);
  9. Остон Мэттьюс («Торонто»);
  10. Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»).
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