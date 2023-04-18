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Мичков — 2-й в финальном рейтинге драфта игроков из Европы по версии скаутского бюро НХЛ

Мичков — 2-й в финальном рейтинге драфта игроков из Европы по версии скаутского бюро НХЛ
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Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг драфта-2023, состоящий из европейских хоккеистов.

В первую десятку вошли три российских игрока. Форвард «Сочи» Матвей Мичков занял второе место. Даниил Бут из «Локомотива» — девятый, Михаил Гуляев из «Авангарда» — на 10-й позиции. Первым в рейтинге стал швед Лео Карлссон.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Лео Карлссон («Эребру», Швеция);
2. Матвей Мичков (СКА, «Сочи», КХЛ);
3. Далибор Дворски (АИК, Швеция);
4. Эдуард Шале («Комета», Чехия);
5. Давид Райнбахер («Клотен», Швейцария);
6. Отто Стенберг («Фрелунда», Швеция);
7. Аксель Сандин-Пелликка «Шеллефтео», Швеция);
8. Ленни Хямеэнахо («Эссят», Финляндия);
9. Даниил Бут («Локомотив», КХЛ);
10. Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ).

Отметим, что в рейтинге североамериканских игроков лидером стал канадец Коннор Бедард. Адам Фантилли (Канада) — на второй строчке, Уильям Смит (США) — третий.

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