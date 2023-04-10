Montreal Gazette: Россия — пугающее, завораживающее место, у игроков непонятные нам истоки

Известный журналист Montreal Gazette Джек Тодд поделился мыслями о будущем российского нападающего Матвея Мичкова. Обозреватель оценил возможность, при которой форварда задрафтует «Монреаль Канадиенс».

«Монреаль», со своей стороны, вскоре может столкнуться с гораздо более сложным вопросом, чем разрешать ли Гурьянову не надевать радужное джерси. Не исключено, что «Хабс» могут получить драфт-пик в первой тройке, когда на столе всё ещё будет россиянин Матвей Мичков.

Мичков считается большим талантом, но у него контракт со СКА, который будет действовать до сезона-2025/2026, так что самый ранний срок, когда он сможет присоединиться к клубу, настанет осенью 2026 года. Если Мичков станет последней частичкой пазла по перестройке команды, это потребует значительного терпения от общеизвестно нетерпеливых фанатов.

Ситуация осложнилась на прошлой неделе необъяснимой смертью отца Мичкова, Андрея, тело которого нашли в пруду недалеко от Сочи через два дня после того, как он вышел из дома, сказав, что скоро вернётся, и исчез. Нет никаких доказательств того, что смерть Мичкова-старшего была не просто трагическим несчастным случаем, но всегда будут сомнения.

По всей вероятности, мы этого никогда не узнаем. Если «Канадиенс» получат первый или второй драфт-пик, вопрос не стоит: первый — Коннор Бедард, затем — Адам Фантилли. После этого может быть очень сложно. Выберут ли они Лео Карлссона или Уилла Смита, а проблему Мичкова оставят кому-то другому, или они пойдут на огромный риск с чрезвычайно талантливым русским?

Я был очарован Россией с тех пор, как посмотрел «Доктора Живаго» в старшей школе. Я был в этой стране дважды, оба раза по заданию — первый раз, чтобы написать серию статей о российском хоккее после падения рубля суровой зимой 1999 года, второй раз — для заседаний МОК жарким летом 2001 года.

Я видел разное. Бабушки, стоящие у станций метро, пытаются продать разбитые лампы и треснувшие вазы зимой и тёплое пиво летом. Тело Ивана Грозного, крохотная, почерневшая, сморщенная фигурка, в его склепе в недрах одного из православных храмов в стенах Кремля. Гангстеры покупали инкрустированную бриллиантами обувь в окружении ряда охранников.

Это пугающее, завораживающее место, совсем не похожее ни на Западную Европу, ни на Северную Америку. У игроков, приехавших из России, почти непонятный для нас бэкграунд. Обычно они испытывают сложности с английским (или французским) языком чаще, чем большинство европейцев. Некоторые никогда не выходят из своей скорлупы, но все — от Маркова до Алексея Ковалёва и Владимира Малахова — все они обладают изысканными навыками.

Невозможно представить, чтобы «Монреаль» обошёлся (как когда-то пытался это сделать Серж Савар) без русских. Но где-то каким-то образом надо провести черту», — приводит слова Тодда Montreal Gazette.

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