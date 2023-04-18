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Форвард «Сент-Луиса» Торопченко — о будущем: о других командах у меня даже мысли не было

Форвард «Сент-Луиса» Торопченко — о будущем: о других командах у меня даже мысли не было
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Нападающий «Сент-Луис» Алексей Торопченко заявил, что хочет остаться в составе «блюзменов».

«Мне кажется, каждый игрок изначально хотел бы провести в одной команде всю свою карьеру, и я не исключаю такого. В этой жизни всё может происходить, но пока о других командах у меня даже мысли не было», — приводит слова Торопченко ТАСС.

23-летний нападающий выступает за «Сент-Луис» с сезона-2021/2022. Торопченко в 69 матчах забросил 10 шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков. Контракт нападающего истекает летом. «Сент-Луис Блюз» в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко после 82 встреч.

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