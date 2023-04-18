Форвард «Сент-Луиса» Торопченко рассказал о требованиях тренеров клуба

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко рассказал о требованиях тренеров клуба к его игре.
«Честно говоря, требования ко мне по игре особо не поменялись. Также продолжать играть в свою игру, быть силовым форвардом, отбирать шайбу, лезть на ворота, хорошо играть в зоне обороны и создавать моменты.
Главный тренер Крэйг Берюбе — очень хороший, требовательный, немного в каких-то моментах суровый, мог где-то повысить голос. Но в основном ничего плохого не могу про него сказать.
Восстановление к нынешнему сезону после травмы? У меня было от четырёх до шести месяцев на восстановление, тренировался упорно всё лето в «Сент-Луисе», следовал рекомендациям врачей, просто фокусировался на том, чтобы быстрее выйти, и к первой игре был в строю», — цитирует Торопченко ТАСС.
Торопченко в 69 матчах набрал 19 (10+9) очков. Контракт нападающего истекает летом.
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