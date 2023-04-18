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Каменский: плей-офф КХЛ не уступает НХЛ, наши сильнейшие клубы там не затерялись бы

Каменский: плей-офф КХЛ не уступает НХЛ, наши сильнейшие клубы там не затерялись бы
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский оценил уровень игры в Кубке Гагарина.

«Нужно ли сейчас удерживать российских хоккеистов от отъезда в Национальную хоккейную лигу? На мой взгляд, в НХЛ нужно ехать только на односторонний контракт. В тренировочные лагеря на какое-то время – пожалуйста, а ехать играть должны туда лидерами.

Можем ли сейчас объективно оценивать уровень нашего хоккея без международных матчей? Мы всегда были вверху, там и остаёмся. Уровень плей-офф ничем не уступает НХЛ, наши сильнейшие команды там точно не затерялись бы», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Ранее Каменский рассказал о работе главного тренера СКА и сборной «России 25» Романа Ротенберга.

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