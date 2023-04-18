Орлов: в России нет защитников, с ними у нас никогда не работали

Обладатель Кубка Стэнли 2018 года, защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов рассказал о своём отношении к системе подготовки игроков обороны в России.

«Хотелось бы, чтобы такая ситуация (малое количество российских защитников в элитных клубах Национальной хоккейной лиги. — Прим. «Чемпионата») поменялась, и это зависит от детских тренеров, которые говорят и помогают детям расти. Да, у нас есть вратари и нападающие, но нет защитников, и с ними у нас никогда не работали. Сейчас ситуация поменялась, потому что раньше всю жизнь говорили бросать шайбу по борту и особо ничего не выдумывать, не ошибаться. И была ещё такая фраза, «если защитник незаметен, значит, он лучший игрок», хотя это не так. Надо придумывать систему воспитания игроков обороны, которые должны быть и атакующими, и оборонительными, всё уметь, как и нападающие.

Это, на самом деле, ценные игроки, и, возможно, люди не всегда понимают, насколько они проводят много работы. Тем более сейчас, если рассматривать нынешний хоккей, они больше полузащитники, поскольку умеют кататься, видят площадку. На самом деле, это такая глубокая тема, о которой можно много рассуждать, думать об этом. Поэтому хотелось бы, чтобы было больше русских защитников в НХЛ, и, дай бог, такое время настанет», — цитирует Орлова ТАСС.

Орлов в текущем сезоне сыграл за «Бостон» 23 матча, в которых отметился четырьмя шайбами и 13 результативными передачами с показателем полезности «+10».