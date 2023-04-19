Форвард «Виннипега» о порезе Бэррона коньком: его лицо выглядело как после нападения акулы

Нападающий «Виннипега» Адам Лаури прокомментировал травму одноклубника Моргана Бэррона, который порезал лицо коньком. В середине первого периода нападающий в борьбе за шайбу у ворот «Вегаса» порезал лицо коньком вратаря «Голден Найтс» Лорана Броссуа. Форварду в раздевалке наложили 75 швов, и он смог продолжить матч.

«Его лицо выглядело как после нападения акулы. Мы все были увлечены тем, чтобы шайба пересекла линию ворот, а потом вдруг увидели кровавый след прямиком до скамейки запасных… Лежать на столе, накладывать швы и вернуться в игру через час — это красноречивее всяких слов говорит о его большом сердце», — цитирует Лаури официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Виннипег» одержал победу в первом матче серии с «Вегасом» со счётом 5:1.