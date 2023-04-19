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Черных: приняли решение, что Бывальцев в «Тракторе» не останется

Черных: приняли решение, что Бывальцев в «Тракторе» не останется
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Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Трактора» Алексея Бывальцева, рассказал о будущем хоккеиста.

«Мы приняли решение, что в «Тракторе» Бывальцев не останется. Никакого недопонимания с клубом нет, просто Алексей хочет сменить команду. У него есть желание остаться на Востоке, и после 30 апреля мы приступим к переговорам.

По поводу Александра Брынцева и Сергея Мыльникова, появилась новая информация? Брынцев в «Тракторе» не останется. По Мыльникову есть договорённость с клубом. Но если в «Тракторе» появится новый вратарь, то будем обсуждать официальную аренду в другую команду», — цитирует Черных «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Бывальцев сыграл за челябинцев в регулярном чемпионате КХЛ 68 матчей, в которых набрал 39 (15+24) очков.

Напомним, в конце марта «Чемпионат» сообщал, что нападающий Алексей Бывальцев станет игроком «Автомобилиста».

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