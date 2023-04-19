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Голкипер ЦСКА Рейдеборн оформил «сухой» матч с «Ак Барсом», отразив 29 бросков

Голкипер ЦСКА Рейдеборн оформил «сухой» матч с «Ак Барсом», отразив 29 бросков
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На стадионе «Татнефть-Арена» в Казани завершился второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Победу со счётом 3:0 одержали армейцы.

Голкипер армейцев Адам Рейдеборн оформил шат-аут в матче, отразив все 29 бросков по его воротам. В первом матче 31-летний шведский вратарь пропустил четыре шайбы (1:4). Для Адама это пятый «сухарь» в этом плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Окулов, Плотников) – 12:32 (5x5)   0:2 Дыбленко (Григоренко, Полтапов) – 34:02 (5x5)   0:3 Григоренко (Сергеев) – 58:11 (en)

Напомним, счёт в финальной серии Кубка Гагарина равный — 1-1. Следующие матчи финальной серии Кубка Гагарина пройдут в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.

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