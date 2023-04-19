Голкипер ЦСКА Рейдеборн оформил «сухой» матч с «Ак Барсом», отразив 29 бросков

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На стадионе «Татнефть-Арена» в Казани завершился второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Победу со счётом 3:0 одержали армейцы.

Голкипер армейцев Адам Рейдеборн оформил шат-аут в матче, отразив все 29 бросков по его воротам. В первом матче 31-летний шведский вратарь пропустил четыре шайбы (1:4). Для Адама это пятый «сухарь» в этом плей-офф.

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Напомним, счёт в финальной серии Кубка Гагарина равный — 1-1. Следующие матчи финальной серии Кубка Гагарина пройдут в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.