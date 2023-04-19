Билялетдинов: комментировать нечего — игра у «Ак Барса» не сложилась

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал сухое поражение от ЦСКА (0:3).
«Комментировать особо нечего. У нас игра не сложилась. Не могли её наладить, а соперник сыграл достаточно хорошо. На третий период мы выходили с настроением выйти и забить, но к сожалению, не сложилось. Будем готовиться к следующему матчу.
Сегодня игроки «Ак Барса» были не так мотивированы, как в первом матче серии? Я с вами не согласен. Команда готовилась, и ребята хотели, но что-то не получилось. У нас есть день на то, чтобы разобраться и подготовиться к следующей игре.
Слабое начало матча? Здесь соглашусь с вами. Достаточно медленно начинаем игру, говорим об этом, но пока вот так. И всё равно есть подвижки, ребята стараются, поэтому думаю, что какие-то вещи мы поправим.
Неточные последние передачи? Чего-то не хватило. Не сложилось у нас и в передачах, не все они были аккуратными. Будем работать над этим», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 апреля 2023
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