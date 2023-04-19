Кагарлицкий — о финале Кубка Гагарина: если «Ак Барс» будет так играть, то будут все шансы

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий подвёл итог второго матча финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (0:3).

«Мы плохо начали. Были всплески какие-то. Надо реализовывать большинство. ЦСКА сегодня лучше играл. Разберёмся, почему не удаётся хорошо начинать игры. Хотя разговаривали в команде об этом. ЦСКА был явно активнее нас, так что нужно перестроиться к следующей игре. Надо было реализовывать моменты в неравных составах.

В меньшинстве ребята пластались, а у нас в большинстве не получилось. ЦСКА немного добавил по сравнению с первым матчем, но главное — «Ак Барсу» надо отталкиваться от своей игры. Если будем так играть, то будут все шансы. Тренерский штаб знает, как побеждать», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.