Павелски пропустит 2-ю игру «Далласа» после хита от Дамбы, участие в серии — под вопросом

Форвард «Даллас Старз» Джо Павелски пропустит второй матч Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд», сообщает журналист Дейн Мизутани со ссылкой на слова главного тренера «звёзд» Питера Дебура.

После жёсткого силового приёма защитника «Миннесоты Уайлд» Мэтта Дамбы Павелски был включён в протокол сотрясения мозга. По словам Дебура, участие Джо в дальнейших матчах серии под серьёзным вопросом. Тренер «Далласа» упомянул, что Павелски ударился головой о лёд, когда упал после силового приёма. После хита Дамбы игрока «Далласа» увели под руки в раздевалку.

Напомним, в серии лидируют «дикари» — 1-0. Второй матч состоится в ночь на 20 апреля на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе. Встреча запланирована на 4:30 мск.