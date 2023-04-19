Каменев — о Радулове: раз сегодня ничего не показал, то пусть так и продолжает бегать

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев после победы во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:0) рассказал об игре нападающего казанцев Александра Радулова.
«В первой игре «Ак Барс» был хозяином положения, сегодня всё получилось идеально? Я бы не сказал, что в первой игре «Ак Барс» был хозяином положения. У них получилось реализовать свои моменты. Если бы мы это сделали, то была бы другая игра. Сегодня же у нас получилось реализовать моменты.
Нервирует ли то, что много наших бросков тащит голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов? Мы сами много в него бросаем. Сегодня много бросили – забили, был хороший трафик перед воротами. Дальше нужно делать то же самое. Нужно создавать вратарю проблемы: перед ним прокатываться, где-то просто стоять, чтобы он не видел шайбы.
Сегодня Радулов ничего не показал и много бегал? И пускай бегает. Раз сегодня ничего не показал, то пусть так и продолжает бегать. Нужно знать, кто выходит на площадку, и присматривать за игроками», — приводит слова Каменева «БИЗНЕС Online».
Следующие матчи финальной серии Кубка Гагарина пройдут в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.
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