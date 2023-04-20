Защитник «Айлендерс» забросил курьёзную шайбу в свои ворота, которые защищал Сорокин

В Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» прошёл второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
В середине второго периода голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин пропустил курьёзную шайбу. Нападающий «Каролины» Стефан Ноэсен вбрасывал шайбу в зону по борту, однако резиновый диск на лету переправил защитник «Айлендерс» Себастьян Ахо. Шайба значительно изменила свою траекторию и полетела прямиком в дальний угол ворот Сорокина. Россиянин не смог вовремя соориентироваться и пропустил курьёзный гол.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
По итогам матча Сорокин отразил 32 из 36 бросков по воротам.
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